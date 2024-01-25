Иностранец воровал документы в машинах и оставлял их в залог в ресторанах Минска

Сообщается, что в Советское РУДВ Минска обратились двое жителей, сказав о том, что у них из припаркованных автомобилей пропали документы. По подозрению в краже был задержан 47-летний иностранец. Удалось установить, что фигурант ночью вскрывал припаркованные машины. Находясь в салоне, он искал автодокументы владельцев, которые забирал себе. После это фигурант ходил в рестораны, где делал заказы. В качестве гарантии оплаты счета он оставлял в залог украденные документы.