Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области

По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 «ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей» с Киевом.