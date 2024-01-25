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Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Оба черных ящика сбитого Украиной российского военно-транспортного самолета Ил-76 обнаружены на месте крушения в Белгородской области, техническое состояние хорошее, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Белгород

«Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что бортовые самописцы находились в хвостовой части воздушного судна. «Найденные черные ящики переданы следователям», — добавил собеседник агентства.

В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — итого 74 человека.

По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 «ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей» с Киевом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу — именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.