Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области

«Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что бортовые самописцы находились в хвостовой части воздушного судна. «Найденные черные ящики переданы следователям», — добавил собеседник агентства.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 «ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей» с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу — именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.