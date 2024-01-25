В Приморье потушили пожар на руднике

Ранее в ЕДДС района РИА Новости сообщили, что около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике «Николаевский». На 275 горизонте, где возгорание, было 2 человека, они сразу вышли. Позже в МЧС сообщили, что на поверхность эвакуировано 68 горняков, которые находились на руднике.