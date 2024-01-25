В Приморье потушили пожар на руднике

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости. Пожар на руднике «Николаевский» в Дальнегорском районе Приморья потушен, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале.
Ранее в ЕДДС района РИА Новости сообщили, что около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике «Николаевский». На 275 горизонте, где возгорание, было 2 человека, они сразу вышли. Позже в МЧС сообщили, что на поверхность эвакуировано 68 горняков, которые находились на руднике.
«Возгорание ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — сообщает МЧС.
Как рассказали РИА Новости в краевом министерстве ГО и ЧС, горел мусор: древесина, кабеля.