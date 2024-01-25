Жуткое ДТП с тремя грузовиками произошло под Барановичами

По данным МЧС, ДТП произошло около деревни Дубровно 25 января примерно в 00.27. Спасатели, приехав на место, установили, что столкнулись три грузовика. Указаны «Газель», Iveco и Fiat. Сообщается, что помощь потребовалась водителю фуры Fiat — дверь грузовика была заблокирована, и водителю зажало ноги панелью приборов. При помощи специального инструмента спасатели отжали панель приборов и освободили ногу. Мужчина был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался.