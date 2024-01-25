В Новосибирске за одни сутки нашли два трупа в запертых квартирах

Вызов на телефон оперативного дежурного поступил в 13:48, спасатели выехали в квартиру на улице Невельского в Ленинском районе Новосибирска. Мужчина в течение долгого времени не отзывался и не выходил на связь, МАССовцы вскрыли заблокированную дверь и открыли доступ в квартиру. Внутри нашли 62-летнего мужчину без признаков жизни. Тело сибиряка передали сотрудникам полиции, вся работа заняла у спасателей 51 минуту.