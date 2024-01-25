В Башкирии в двух поездах дальнего следования изъяли наркотики

Всего в прошедшем году только Уфимским линейным управлением МВД России на транспорте поставлено на учет 180 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 40% или +51 преступление. Из незаконного оборота изъято более 15 кг наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ (81,1% больше, чем в 2022 году).