В Башкирии в двух поездах дальнего следования изъяли наркотики

Кроме того, полицейские задержали мужчину, который делал «закладки» вдоль железной дороги. Мужчина получал задания от незнакомого лица через одну из социальных сетей. В ходе досмотра у него были обнаружены и изъяты 40 фольгированных свертков, в уже сделанных тайниках изъяли еще 20 свертков.
В феврале задержали банду, занимавшуюся сбытом наркотиков на территории республики бесконтактным способом.
Члены группы, в возрасте от 18 до 32 лет, среди которых организатор незаконного бизнеса, оператор интернет-магазина и оптовые закладчики, создавали тайники-закладки. В общей сложности у подозреваемых обнаружили более 140 свертков с запрещёнными веществами. Незаконный бизнес действовал полтора года, через интернет-магазин, открытый в одном из мессенджеров.
Всего в прошедшем году только Уфимским линейным управлением МВД России на транспорте поставлено на учет 180 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 40% или +51 преступление. Из незаконного оборота изъято более 15 кг наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ (81,1% больше, чем в 2022 году).
В Уфе транспортный полицейский задержал 16-летнего наркосбытчика, информировал также «Башинформ».