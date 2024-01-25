В Таиланде задержали участников «Би-2» за выступления без разрешения на работу

«Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета — прим. ТАСС) задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе “Би-2”. Они будут должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра», — сказал представитель туристической полиции, отметив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.