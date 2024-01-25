В Калининграде на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Согласно информации автоинспекции, в 23:41 в среду, 24 января, 53-летний водитель автомобиля «Ауди» сбил двух шестнадцатилетних девушек, переходивших Ленинский проспект по нерегулируемому переходу.
Как сообщает ГИБДД, на настоящий момент одна из пострадавших находится в коме, вторая девушка направлена в операционную областной больницы.
Сотрудники полиции проводят расследование произошедшего.