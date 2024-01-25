Экс-главе краевой федерации футбола дали условный срок за мошенничество

Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.



Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе суда, Дмитрия Терехова признали виновным в совершении 18 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере), и преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (подстрекатель, склонивший другое лицо к совершению преступления). Экс-глава федерации футбола признан виновным еще в одном преступлении — как организатор и пособник в совершении мошенничества. Дмитрию Терехову назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев условного срока лишения свободы со штрафом в размере 80 тыс. руб. (с испытательным сроком 3 года).



Сотрудник краевой федерации футбола Владимир Целоусов признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и десяти преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 УК РФ, через ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошеннических действий). Владимиру Целоусову назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев условного срока лишения свободы со штрафом в 80 тыс. руб. (с испытательным сроком 3 года).



Еще на стадии предварительного следствия Дмитрий Терехов и Владимир Целоусов добровольно возместили весь ущерб — около 2 млн руб.



В мае 2023 года Дмитрий Терехов подал в отставку, покинув пост президента краевой федерации футбола. Источник сообщал, что отставка могла быть связана с возбуждением уголовного дела в отношении господина Терехова. По данным соцсетей, Владимир Целоусов в 2021 году являлся сотрудником краевой федерации футбола, директором Центра подготовки футбольного арбитра Пермского края.



Летом 2023 года в пресс-службе краевой прокуратуры сообщали об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении двух членов федерации футбола Пермского края. По версии следствия, с марта 2019-го по август 2021 года обвиняемые похитили бюджетные средства в размере 1,8 млн руб. с помощью поддельных документов о проезде групп, участвующих в спортивных мероприятиях, железнодорожным транспортом, а также по фиктивным платежным поручениям о предоставлении медицинских услуг.