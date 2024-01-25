Упавшие с крыш сосульки разбили 17 машин в Петербурге за сутки

Из-за оттепели в Петербурге пострадали не только люди, но и автомобили, на которые свалились сосульки. Всего за сутки наледь повредила, как минимум, 17 автомобилей. Среди них и машины эконом-класса, и люксовые иномарки. Все инциденты произошли 24 января. Об этом пишет «Мойка 78».
— Две сосульки свалились на автомобили в зоне платной парковки. У Lexus оказалось повреждено заднее стекло и образовалась вмятина на двери. Другая сосулька повредила дорогостоящий BMW X5. Уже на одном из закрытых дворов наледь с крыш ударила сразу по двум Hyundai, — говорится в сообщении издания.
Несколько машин повредились из-за сосулек на Садовой улице. Не повезло владельцам Kia Rio, Toyota, EXEED. В машине VOYAH наледь разбила стекло и помяла заднюю дверь багажника.
Среди пострадавших также автовладельцы Audi, Hyundai Elantra, Kia и Volkswagen Polo. Peugeot разбился на Каменноостровском проспекте, а Mitsubishi — на Малой Посадской улице.