Упавшие с крыш сосульки разбили 17 машин в Петербурге за сутки

Из-за оттепели в Петербурге пострадали не только люди, но и автомобили, на которые свалились сосульки. Всего за сутки наледь повредила, как минимум, 17 автомобилей. Среди них и машины эконом-класса, и люксовые иномарки. Все инциденты произошли 24 января. Об этом пишет «Мойка 78».