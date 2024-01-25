Под Волгоградом жители подтопленных домов потребовали ввести режим ЧС

Несколько десятков жителей города Калач-на-Дону собрались 25 января в городской администрации, чтобы попасть на прием к главе городского поселения Денису Сарычеву. Один из участников акции записал видеоролик, где голос за кадром напоминает о серьезнейшей проблеме нескольких кварталов частного сектора этого райцентра. В первую очередь речь идет об улицах Донской и переулке Речном, где вопрос не решается уже много месяцев.
По словах калачевцев, из-за высокого уровня воды в двух городских водоемах — озерах Гусиха и Кондол, связанные с ними поверхностные воды хлынули в огороды, подвалы и погреба домов, проникнув в ряде случаев даже в жилые помещения. Наиболее серьезным положение дел стало в последние полгода.
«Проблема подтопления участков прибрежных кварталов вблизи водоемов возникала и раньше, но она тогда оперативно решалась, поскольку на озерах работали специальные насосные станции, откачивая излишки воды в Дон. Раньше насосные работали неделями и к осени вода всегда уходила. В этом году они включались после резонансного скандала в СМИ буквально на несколько дней. И на этом все. Сейчас середина зимы, а воды на наших участках еще больше, чем летом», — говорит житель одного из пострадавших участков с улицы Донской Владимир Бигуненко.
На приеме у калачевского главы инициативная группа местных жителей потребовала от местных властей введение режима локального ЧС на подтопленных городских территориях. Горожане также настаивают на восстановлении капитального насосного оборудования на двух городских водоемах для их незамедлительного запуска и снятии с должности руководителя «Калачводоканала». По мнению жителей подтопленных участков, руководство этого МУП целенаправленно уклоняется от признания масштабов проблемы и практически ничего не предпринимает для ее исправления.
Ранее горячие крещенские купания устроили из-за прорыва отопления жителям дома на печально известной улице Советской.