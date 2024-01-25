Под Волгоградом жители подтопленных домов потребовали ввести режим ЧС

«Проблема подтопления участков прибрежных кварталов вблизи водоемов возникала и раньше, но она тогда оперативно решалась, поскольку на озерах работали специальные насосные станции, откачивая излишки воды в Дон. Раньше насосные работали неделями и к осени вода всегда уходила. В этом году они включались после резонансного скандала в СМИ буквально на несколько дней. И на этом все. Сейчас середина зимы, а воды на наших участках еще больше, чем летом», — говорит житель одного из пострадавших участков с улицы Донской Владимир Бигуненко.