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Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым признал местного жителя виновным в покушении на государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Источник: РИА "Новости"

«В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого 49-летний житель Крыма признан виновным в помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.

В суде уточнили, что уголовное дело рассматривали в закрытом порядке. Это связано с тем, что материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Приговор в законную силу пока не вступил.