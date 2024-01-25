Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизмену

«В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого 49-летний житель Крыма признан виновным в помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.
В суде уточнили, что уголовное дело рассматривали в закрытом порядке. Это связано с тем, что материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Приговор в законную силу пока не вступил.