В Кашкадарье против педагога, избившего ученика, возбуждено уголовное дело — видео

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что педагог во время урока информатики избил ученика.
Инцидент произошел в общеобразовательной школе № 55 Китабского района.
Сообщается, что учитель информатики оскорбил перед всем классом одного из старшеклассников. Потерпевший, пытаясь заступиться за одноклассника, сказал учителю, что тот не прав, в ответ педагог оскорбил и его, а затем несколько раз ударил по лицу.
В областном управлении дошкольного и школьного образования сообщили, что у потерпевшего школьника диагностировано сотрясение мозга, повреждения мягких тканей головы и носа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РУз (Умышленное легкое телесное повреждение). Ведется следствие.