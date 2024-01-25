В Кашкадарье против педагога, избившего ученика, возбуждено уголовное дело — видео

Сообщается, что учитель информатики оскорбил перед всем классом одного из старшеклассников. Потерпевший, пытаясь заступиться за одноклассника, сказал учителю, что тот не прав, в ответ педагог оскорбил и его, а затем несколько раз ударил по лицу.