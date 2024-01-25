Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Афганская газета сообщила о краже $1,2 млн из упавшего российского Falcon

В Афганистане начали расследование после кражи $1,2 млн из упавшего российского самолета Falcon 10B в горной местности провинции Бадахшан, передает местная газета Hasht e Subh Daily со ссылкой на источники.
Афганистан

По ее данным, расследование поручил провести губернатор провинции Мохаммад Аюб Халид. Главой комиссии, которая ведет расследование обстоятельств случившегося, является глава разведки «Талибана» в Бадахшане («Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России).

РБК направил запрос компании, которой принадлежал самолет — «Атлетик групп» и ООО «Джет аэро».

При крушении самолета погибли супруги Анатолий и Анна Евсюковы. Последнюю перевозили из Таиланда, где она заболела, в Москву. При авиакатастрофе выжили два пилота и два медика, их отправили на лечение в больницу Кабула.

Материал дополняется.