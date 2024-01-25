Предприятие Челябинской области выплатит 130 тысяч рублей сотруднику, которого засыпало землёй

При выполнении аварийно-восстановительных работ в посёлке Лесном сотрудник спустился в яму, чтобы оценить место порыва системы водоснабжения, как вдруг на него обвалился грунт. В результате мужчина сломал лодыжку, однако компания отказалась выплачивать компенсацию. Поэтому прокурор обратился в суд с требованиями признать травму несчастным случаем на производстве и обязать предприятие выплатить денежные средства.