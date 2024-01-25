Предприятие Челябинской области выплатит 130 тысяч рублей сотруднику, которого засыпало землёй

При выполнении аварийно-восстановительных работ в посёлке Лесном сотрудник спустился в яму, чтобы оценить место порыва системы водоснабжения, как вдруг на него обвалился грунт. В результате мужчина сломал лодыжку, однако компания отказалась выплачивать компенсацию. Поэтому прокурор обратился в суд с требованиями признать травму несчастным случаем на производстве и обязать предприятие выплатить денежные средства.
— Кунашакским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, также в пользу работника взыскано 130 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, — сообщили в прокуратуре. — Решение не вступило в законную силу.
А в апреле «Пчела» рассказывала, что горнодобывающая компания из Челябинской области заплатит полтора миллиона рублей сотруднику, ставшему инвалидом на работе.