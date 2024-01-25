Появились кадры, как прошедший по трубе десант РФ вырос из-под земли в тылу ВСУ

На видео бойцы, преодолев двухкилометровую трубу, в буквальном смысле выросли из-под земли в тылу ничего не подозревающего противника.
Напомним, эта фантастическая операция штурмовой бригады «Ветераны» готовилась длительное время. Обнаруженная года назад труба изначально была совершено непроходимой. Долгое пребывание в ней большой группы людей могло обернуться смертью из-за нехватки кислорода.
Понадобилось оборудовать вентиляцию, вырезать сваркой отверстия в металле. Чтобы заглушить звуки работ и отвлечь противника, на поверхности в это время устраивали минометные и артиллерийские обстрелы.
В результате 20 января около 150 российских штурмовиков совершили блицкриг, пробравшись под землей в тыл врага в Авдеевке и захватив бывшую базу отдыха «Царская охота». Украинский гарнизон даже не успел оказать серьезного сопротивления и был частично уничтожен, а выжившие сдались в плен.