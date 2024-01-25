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RT: задержан признавшийся в поджоге склада в Шушарах сотрудник Wildberries

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали в Санкт-Петербурге работника Wildberries, признавшегося в поджоге склада маркетплейса в Шушарах 13 января. Об этом сообщил источник телеканала RT.
Пожар в складском комплексе, расположенном в д. 153 по Московскому шоссе
Источник: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Пожар на складе Wildberries распространился на площади 70 тыс. кв. м, его удалось потушить только через сутки. Страховые службы оценили ущерб от пожара в 10−11 млрд руб. Было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

По данным Госстройнадзора, склад Wildberries работал незаконно: у него не было заявки на ввод в эксплуатацию. В пресс-службе Wildberries опровергли эту информацию. Показания следователям давала гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. По данным Минпромторга, склад может заработать через две-три недели.

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