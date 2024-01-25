RT: задержан признавшийся в поджоге склада в Шушарах сотрудник Wildberries

По данным Госстройнадзора, склад Wildberries работал незаконно: у него не было заявки на ввод в эксплуатацию. В пресс-службе Wildberries опровергли эту информацию. Показания следователям давала гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. По данным Минпромторга, склад может заработать через две-три недели.