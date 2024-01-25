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На СВО погиб 37-летний доброволец Виталий Гаинцев из Пермского края

Он был убит через 20 дней после дня рождения.

Список погибших на СВО жителей Пермского края пополнил 37-летний доброволец Виталий Гаинцев.

О гибели бойца сообщает администрация Кудымкарского округа. Уточняется, что доброволец погиб ещё 28 ноября 2023 года — через 20 дней после дня рождения.

Виталий Гаинцев был родом из села Ленинск. Участие в спецоперации он решил принять в 2023 году. Отправился на СВО в качестве добровольца. Попав в зону проведения спецоперации, вошёл в состав штурмового отряда.

«Выполнил свой воинский и гражданский долг до конца», — говорится в сообщении администрации округа.

Прощание с погибшим военнослужащим пройдёт 26 января в родном селе бойца — Ленинске.