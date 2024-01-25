На СВО погиб 37-летний доброволец Виталий Гаинцев из Пермского края

Список погибших на СВО жителей Пермского края пополнил 37-летний доброволец Виталий Гаинцев.
О гибели бойца сообщает администрация Кудымкарского округа. Уточняется, что доброволец погиб ещё 28 ноября 2023 года — через 20 дней после дня рождения.
Виталий Гаинцев был родом из села Ленинск. Участие в спецоперации он решил принять в 2023 году. Отправился на СВО в качестве добровольца. Попав в зону проведения спецоперации, вошёл в состав штурмового отряда.
«Выполнил свой воинский и гражданский долг до конца», — говорится в сообщении администрации округа.
Прощание с погибшим военнослужащим пройдёт 26 января в родном селе бойца — Ленинске.