Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик

Авария с участием двух автомобилей произошла накануне вечером на автодороге Симферополь-Красноперекопск, недалеко от поворота на село Стахановка.
«36-летний водитель автомобиля “ВИС”, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Красноперекопска, по неустановленным причинам допустил выезд на полосу для встречного движения. Там он совершил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем “ГАЗ-3302”, который перевозил на платформе автомобиль Kia Sportage», — сообщается в ТГ-канале ведомства.
В результате ДТП водитель легковушки погиб. Пассажир грузового автомобиля — 55-летняя женщина — получила травмы и была доставлена в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.