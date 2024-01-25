Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик

«36-летний водитель автомобиля “ВИС”, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Красноперекопска, по неустановленным причинам допустил выезд на полосу для встречного движения. Там он совершил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем “ГАЗ-3302”, который перевозил на платформе автомобиль Kia Sportage», — сообщается в ТГ-канале ведомства.