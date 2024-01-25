В мэрии прокомментировали ситуацию по нападению на ученика в школе

«Нож не был зафиксирован рамкой на входе, так как ручка сделана из пластика, а лезвие не металлическое. Во время игры мальчик случайно нанес однокласснику рану», — сообщили в департаменте образования. Пострадавшему была оказана первая помощь медицинским работником школы, вызвана бригада скорой помощи, а также проинформированы родители обоих учеников. Департамент образования проводит проверку по данному факту. В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что пострадавший ребенок госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести, получает всю необходимую медицинскую помощь.



Как ранее сообщил портал Properm.ru, вчера в школе на ул. Гашкова, 11, восьмиклассник напал с ножом на своего одноклассника.