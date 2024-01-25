В Екатеринбурге суд вновь начал рассматривать дело об убийстве бизнесмена в 2000 году

Насими Мамедову предъявлены обвинения по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом). Процесс проходит с участием присяжных.



В марте прошлого года Кировский районный суд Екатеринбурга с участием коллегии присяжных оправдал Насими Мамедова в убийстве бизнесмена. Однако в ноябре 2023 года Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор и вернул дело на повторное рассмотрение.



Как ранее сообщал «Ъ», 21 декабря 2000 года Алексея Зубакина обстреляли, когда он вышел из подъезда дома по ул. Высоцкого и направился к своему Mercedes. По данным следствия, бизнесмен скончался в больнице от 12 огнестрельных ранений.



Следствие по уголовному делу велось в течение года, однако правоохранители не смогли установить лиц, причастных к делу, в связи с чем в декабре 2001 года следствие было приостановлено.



В марте 2022 года по подозрению в убийстве Алексея Зубакина были задержаны Дмитрий Дейч, Михаил Клок и Насими Мамедов. По версии следствия, заказчиком убийства выступил Дмитрий Дейч, с которым господин Зубакин вел совместный бизнес в области торговли. Пособником в совершении преступления, по данным следствиям являлся Михаил Клок, который считается выходцем из ОПГ «Центр». Исполнителем убийства следствие считает водителя Михаила Клока Насими Мамедова.



В ходе следствия Дмитрий Дейч признал вину в заказном убийстве бизнес-партнера. По его словам, он сделал заказ Михаилу Клоку, но о причастности к преступлению Насими Мамедова ему неизвестно. Якобы Михаил Клок признал вину и сообщил, что поручил убийство своему водителю за $14 тыс. Насими Мамедов отрицает свою причастность к убийству Алексея Зубакина.