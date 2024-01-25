«Боимся, что начнется разрушение»: В Нижнем Новгороде треснул девятиэтажный дом

— Прошлой зимой в овраге вырубили все плодовые деревья, которые держали склон, — рассказала нижегородка Валентина Кулакова. — Трещина начала расти. Мы несколько месяцев пытаемся добиться ответа, проводились ли экспертизы, которые учитывают неустойчивость грунта. Нам реально страшно, что наши дома начнут разрушаться, а новые постигнет судьба дома на Ломоносова.