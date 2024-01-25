«Боимся, что начнется разрушение»: В Нижнем Новгороде треснул девятиэтажный дом

Жильцы дома № 3/3 по улице Усилова в Нижнем Новгороде бьют тревогу: на фасаде их девятиэтажки появилась внушительная трещина. Разрыв наблюдается как в районе цоколя, так и на стыке между лоджиями. Выглядит это весьма впечатляюще.
Местные жители уверены, что трещины появились из-за стройки, которая шла по соседству. Рядом с домом располагается овраг, в котором идет подготовка к многоэтажной застройке, и люди опасаются, что грунт начнет ползти вниз.
— Прошлой зимой в овраге вырубили все плодовые деревья, которые держали склон, — рассказала нижегородка Валентина Кулакова. — Трещина начала расти. Мы несколько месяцев пытаемся добиться ответа, проводились ли экспертизы, которые учитывают неустойчивость грунта. Нам реально страшно, что наши дома начнут разрушаться, а новые постигнет судьба дома на Ломоносова.
В ассоциации пяти домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода, куда входит Нижегородский ДУК, нам ответили, что трещина образовалась на кирпичной стене, которая была самовольно возведена под лоджией первого этажа.
— Произошло проседание данного самовольного возведения, из-за чего произошло расслоение кирпичной кладки с раскрытием вертикальной трещины шириной от 10 до 12 см. При этом угроза состоянию общему имуществу (фундаменту, несущим стенам, ограждающим конструкциям) отсутствует, — пояснили в ДУКе, пообещав, что направят письмо в адрес жильцов с рекомендацией демонтировать эту стену.
Что касается стыков между лоджиями, то их состояние специалисты оценили как удовлетворительное, но ничего критичного.
— Разрушений железобетонных экранов лоджий не обнаружено. Важное уточнение: по проекту в доме 3/3 по улице Усилова остекление лоджий предусмотрено не было, — отметили в домоуправляющей компании.