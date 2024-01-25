После аварии с автобусом в Петербурге возбудили второе уголовное дело



В настоящий момент следователи при участии криминалистов проводят осмотр места происшествия, допрашивают сотрудников компании-перевозчика, свидетелей и очевидцев происшествия, сообщили 25 января в информационном центре СКР.



Напомним, что накануне еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) по факту ДТП возбудила петербургская полиция.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что в результате наезда автобуса на тротуар на улице Беринга в Петербурге пострадали пять человек. Четверо находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Водителя автобуса задержали.

