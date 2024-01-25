Землетрясение на Кубани не повлияло на работу нефтепроводов, сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.
Подземные толчки магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 4 балла в 28 километрах от Краснодара не вызвали повреждений на линейной части нефтепровода.
Несмотря на то, что нефтеперекачивающая станция НПС-7 находится в 30 километрах от Краснодара, по результатам предварительного обследования, повреждений на объектах транспортировки нефти не имеется, пострадавших нет. Угроза населению и окружающей среде отсутствует.
Расположенные на территории региона объекты КТК работают в штатном режиме.
Напомним, сейсмолог объяснил, почему произошло землетрясение на Кубани. Ученый отметил, что напугавшие жителей края подземные толчки не представляли опасности. Это была так называемая релаксация земной коры, и произошла она достаточно глубоко и далеко от краевого центра. Это была маленькая, совершенно не опасная подвижка литосферных плит.