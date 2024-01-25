Землетрясение на Кубани не повлияло на работу нефтепроводов

Напомним, сейсмолог объяснил, почему произошло землетрясение на Кубани. Ученый отметил, что напугавшие жителей края подземные толчки не представляли опасности. Это была так называемая релаксация земной коры, и произошла она достаточно глубоко и далеко от краевого центра. Это была маленькая, совершенно не опасная подвижка литосферных плит.