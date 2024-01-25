23 января в поселке Знаменский мальчик не вернулся из школы домой. Объявление о его пропаже появилось в местных группах поискового отряда «Лиза Алерт».
В течение суток инспекторы по делам несовершеннолетних заметили мальчика на улице Сормовской. Полицейские вернули ребенка родителям. В отношении подростка каких-либо противоправных деяний не совершалось, уточнили в МВД по краю.
Татьяна Ручкина.
Пропавшего в Краснодаре подростка нашли спустя сутки живым
В Краснодаре спустя сутки нашли 13-летнего подростка, который пропал в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
23 января в поселке Знаменский мальчик не вернулся из школы домой. Объявление о его пропаже появилось в местных группах поискового отряда «Лиза Алерт».