Пропавшего в Краснодаре подростка нашли спустя сутки живым

23 января в поселке Знаменский мальчик не вернулся из школы домой. Объявление о его пропаже появилось в местных группах поискового отряда «Лиза Алерт».



В течение суток инспекторы по делам несовершеннолетних заметили мальчика на улице Сормовской. Полицейские вернули ребенка родителям. В отношении подростка каких-либо противоправных деяний не совершалось, уточнили в МВД по краю.



Татьяна Ручкина.