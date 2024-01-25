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Пропавшего в Краснодаре подростка нашли спустя сутки живым

В Краснодаре спустя сутки нашли 13-летнего подростка, который пропал в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

23 января в поселке Знаменский мальчик не вернулся из школы домой. Объявление о его пропаже появилось в местных группах поискового отряда «Лиза Алерт».

В течение суток инспекторы по делам несовершеннолетних заметили мальчика на улице Сормовской. Полицейские вернули ребенка родителям. В отношении подростка каких-либо противоправных деяний не совершалось, уточнили в МВД по краю.

Татьяна Ручкина.