Суд приговорил Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

«Признать Игоря Всеволодовича Гиркина виновным. Назначить ему наказание в виде 4 лет колонии общего режима», — сказала судья.
Ранее гособвинение запросило Стрелкову 4 года и 11 месяцев колонии общего режима.
Судебные заседания прошли в закрытом режиме. Поводом для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале Стрелкова о якобы готовящейся сдаче Крыма в ходе украинского контрнаступления и невыплатах жалования десантным подразделениям. Сейчас эти посты с канала удалены.
Последние годы Стрелков вёл блоги в социальных сетях и проводил лекции на тему Специальной военной операции (СВО). Также он принимал участие в деятельности «Клуба рассерженных патриотов» — неформальной организации, выступающей за изменение формата боевых действий и тактики в СВО в сторону ее ужесточения.
Стрелков связывает свое преследование с критикой высокопоставленных военных и чиновников.