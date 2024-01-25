Суд приговорил Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Последние годы Стрелков вёл блоги в социальных сетях и проводил лекции на тему Специальной военной операции (СВО). Также он принимал участие в деятельности «Клуба рассерженных патриотов» — неформальной организации, выступающей за изменение формата боевых действий и тактики в СВО в сторону ее ужесточения.