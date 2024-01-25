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Суд приговорил Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

МОСКВА, 25 янв — РАПСИ. Мосгорсуд приговорил к 4 годам колонии бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) по делу о призывах к экстремизму в постах его Telegram-канала, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Игорь Стрелков
Источник: РИА "Новости"

«Признать Игоря Всеволодовича Гиркина виновным. Назначить ему наказание в виде 4 лет колонии общего режима», — сказала судья.

Ранее гособвинение запросило Стрелкову 4 года и 11 месяцев колонии общего режима.

Судебные заседания прошли в закрытом режиме. Поводом для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале Стрелкова о якобы готовящейся сдаче Крыма в ходе украинского контрнаступления и невыплатах жалования десантным подразделениям. Сейчас эти посты с канала удалены.

Стрелков признан виновным по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Последние годы Стрелков вёл блоги в социальных сетях и проводил лекции на тему Специальной военной операции (СВО). Также он принимал участие в деятельности «Клуба рассерженных патриотов» — неформальной организации, выступающей за изменение формата боевых действий и тактики в СВО в сторону ее ужесточения.

Стрелков связывает свое преследование с критикой высокопоставленных военных и чиновников.