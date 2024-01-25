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ВСУ сбили Ил-76 из комплекса Patriot, сообщило французское СМИ

ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости. ВСУ могли сбить российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными из американского ЗРК Patriot, передает радиостанция France Info со ссылкой на французский военный источник.
Белгород

«Самолет Ил-76 был поражен из имеющегося в распоряжении украинской армии ЗРК Patriot американского производства», — говорится в сообщении.

Крушение Ил-76

В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.

Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.

В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.

В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.