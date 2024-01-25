Минобороны России сообщило о поражении ВСУ в 109 районах

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки поразили живую силу и технику украинских вооруженных сил (ВСУ) в 109 районах, сообщили в Минобороны РФ.