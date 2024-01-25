Российские войска улучшили положение на Донецком направлении

Российские войска отбили три атаки в районе Клещеевки, а также ударили по позициям 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки и Красного. Противник потерял до 310 военнослужащих, четыре танка, четыре броневика и семь автомобилей.