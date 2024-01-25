Российские войска улучшили положение на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке министерства.
Российские войска отбили три атаки в районе Клещеевки, а также ударили по позициям 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки и Красного. Противник потерял до 310 военнослужащих, четыре танка, четыре броневика и семь автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы были нанесены удары по американской боевой машине РСЗО М270, артиллерийской системе М777, самоходной артиллерийской установке «Акация», орудию Д-20, самоходной артиллерийской установке «Гвоздика», двум гаубицам Д-30, а также по двум складам с боеприпасами.
На Южнодонецком направлении подразделения Восточной группировки войск ударили по позициям 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Старомайорского и Новомихайловки.
Потери противника составили: до 130 военнослужащих, танк, две БМП, три автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубица «Гиацинт-Б», а также станция РЭБ.
На Купянском направлении группировка «Запад» отразила четыре атаки штурмовиков 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Макеевки и Синьковки. Украинские части потеряли до 40 военнослужащих, два броневика, три пикапа, а также две САУ Krab.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отбили две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Противник потерял здесь до 270 человек личного состава, два танка, две БМП, восемь броневиков и 20 автомобилей.
На Запорожском направлении российские войска ударили по позициям 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах Работино, Юрковки и Вербового. Противник потерял убитыми и ранеными до 130 военнослужащих, танк и четыре пикапа.
На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе Новотягинки, потери противника составили до 45 военнослужащих.