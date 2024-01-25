Блиновская и ее семья намерены объявить о банкротстве

Адвокат также рассказала, что была арестована квартира бывшей жены брата Елены Блиновской, в которой та живет с четырьмя детьми. Решение принято в отношении всей квартиры, хотя брату принадлежит только ее доля. Адвокат ожидает, что из-за блокировки счетов на банкротство подадут ООО «Аквакультура-Хибины» и некоторые другие компании, к которым имеет отношение Алексей Блиновский. Ранее стало известно, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве Блиновского.