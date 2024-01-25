Блиновская и ее семья намерены объявить о банкротстве

«Почему пенсия является имуществом, добытым преступным путем? В связи с этим складывается ситуация, в которой Елена, ее муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже еще не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу», — сказала Сальникова ТАСС.
Адвокат также рассказала, что была арестована квартира бывшей жены брата Елены Блиновской, в которой та живет с четырьмя детьми. Решение принято в отношении всей квартиры, хотя брату принадлежит только ее доля. Адвокат ожидает, что из-за блокировки счетов на банкротство подадут ООО «Аквакультура-Хибины» и некоторые другие компании, к которым имеет отношение Алексей Блиновский. Ранее стало известно, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве Блиновского.
Создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на 918 млн руб., отмывании средств в особо крупном размере и в неправомерном обороте средств платежей. Блогер с апреля 2023 года находилась под домашним арестом, на этой неделе ее перевели в СИЗО. Алексей Блиновский обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В рамках уголовного дела арестован 21 объект недвижимости, денежные средства, золотые коллекционные монеты и различная валюта.
Леонид Уварчев