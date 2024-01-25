СМИ: на месте упавшего Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты ракеты

«На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет. Они будут направлены на экспертизу», — сказал собеседник агентства.
24 января Минобороны РФ сообщило, что самолет военно-транспортной авиации России Ил-76 был сбит вооруженными силами Украины (ВСУ) из села Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород и перевозил украинских военнослужащих для обмена. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.
Позже стало известно, что находившиеся на борту члены экипажа были из Оренбургской области. Власти региона опубликовали список имен погибших и выразили соболезнования их родным.
25 января «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что оба черных ящика сбитого Ил-76 обнаружены в Белгородской области. Их техническое состояние оценивается как хорошее.
В Минобороны РФ случившееся назвали терактом киевского режима. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться международного расследования.