СМИ: на месте упавшего Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты ракеты

24 января Минобороны РФ сообщило, что самолет военно-транспортной авиации России Ил-76 был сбит вооруженными силами Украины (ВСУ) из села Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород и перевозил украинских военнослужащих для обмена. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.