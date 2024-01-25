В Уфе жители нескольких улиц остались без холодной воды из-за утечки из земли

На предприятии отметили, что в связи с ремонтными работами временно без холодной воды останутся ряд домов на улицах:
Аграрная (1, 1а, 1д, 2а, 14, 26а, 26б, 26 В, 28/1, 28а, 28б, 28 г, 30б),
Защитников Отечества (1, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 17, 21, 25),
Лунная (2, 4, 6, 10, 12, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26),
Сказочная (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20а, 20б, 20 В, 20 г, 20д, 20е, 22, 22а, 22б),
Туманная (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27).
и Надежды (½).
Также сегодня без водоснабжения остались жители четырёх многоэтажных домов в Калининском районе Уфы. Вода не поступает в дома на улице Мушникова, 1, 1/1, 3 и 5, сообщало информагентство «Башинформ».