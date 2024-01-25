Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Челябинске задержан криминальный авторитет, незаконно въехавший в страну

Мужчина тайно вернулся в Россию после депортации.

Силовики задержали в Челябинске криминального авторитета, которого в минувшем году депортировали из страны. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Сообщается, что мужчина — «лидер преступной среды в местах лишения свободы». Ранее он 9 лет провёл в российской колонии после совершённого убийства. В августе 2023 года гражданина ближнего зарубежья депортировали. Однако спустя месяц он незаконно пересёк границу и вернулся в Челябинскую область.

Иностранца задержали в Ленинском районе при проведении акции «Нелегальный мигрант». Полицейским мужчина предъявил фальшивый паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение с признаками подделки.

«Ленинским районным судом города Челябинска в отношении него принято решение об административном выдворении за пределы страны в принудительной форме», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел за незаконное пересечение границы и подделку документов.