В Челябинске задержан криминальный авторитет, незаконно въехавший в страну

Сообщается, что мужчина — «лидер преступной среды в местах лишения свободы». Ранее он 9 лет провёл в российской колонии после совершённого убийства. В августе 2023 года гражданина ближнего зарубежья депортировали. Однако спустя месяц он незаконно пересёк границу и вернулся в Челябинскую область.