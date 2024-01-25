Дарья Трепова получила 27 лет колонии по делу о теракте в Петербурге

«По совокупности преступлений, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 69 Уголовного кодекса РФ окончательное наказание Треповой определить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года, штрафом в размере 600 тысяч рублей», — сказал председательствующий судья коллегии Тимур Жидков, оглашая резолютивную часть приговора.