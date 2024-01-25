Суд вынес приговор Дарье Треповой

Как передает корреспондент «Фонтанки», 25 января по трем статьям суд приговорил Трепову (внесена в список террористов Росфинмониторинга) к 27 годам и штрафу в 600 тысяч рублей. Срок Касинцеву суд назначил реальный. До сих пор молодой человек был под домашним арестом, теперь же он арестован и будет помещен в СИЗО. Также суд решил судьбу гражданских исков: потерпевшие суммарно требуют с Треповой больше 50 миллионов рублей и порядка 8 миллионов с Касинцева. С Треповой взыскано 16 495 000 рублей, часть исков признаны по праву, то есть сумма взыскания будет определена в порядке гражданского судопроизводства.
Защитник Треповой Даниил Берман просил суд отправить дело на доследование и изменить квалификацию — Трепова признает все объективные факты, кроме осведомленности о бомбе. Защитник Касинцева Елена Конева просила о переквалификации на несообщение о преступлении и условном сроке для своего доверителя. Приговор, вероятно, будет обжалован.
Обвинение просило 28 лет по совокупности для Треповой и год и десять месяцев Касинцеву.
Взрыв на Университетской набережной произошел в 18:11 2 апреля 2023 года. Погиб приглашенный на встречу с сообществом «Кибер Фронт Z» военкор Владлен Татарский. Также тяжело пострадал ведущий мероприятия и несколько человек, которые сидели в первых рядах. Трепова была рядом с Татарским, но в момент взрыва он закрыл собой СВУ, поэтому подсудимая получила только повреждение ушей. Всего пострадали 52 человека, потерпевшими же по делу были признаны все, кто находился в зале, а также мать погибшего и женщина, которая живет в квартире над кафе, — всего 85 человек.
Гексоген был замурован в бюст, который в качестве подарка на встречу принесла Трепова. Она уверяет, что не знала про взрывчатку и несла Татарскому прослушивающее устройство. Обвинение считает, что это лишь защитная версия, а вина Треповой доказывается в том числе показаниями штатного психолога Следкома по фамилии Заковряшина. Якобы подсудимая в разговоре с ней назвала день взрыва «днем пиротехники». Трепова отрицает, что такое говорила. Заковряшина в суде сообщила, что протокол встречи с Треповой и тесты, которые она якобы проходила, были уничтожены.
Бюст Трепова подарила по просьбе журналиста Романа Попкова — он в розыске и тоже в списке Росфинмониторинга. Попков обещал Треповой помочь с переездом на Украину, а прослушка якобы была нужна, чтобы Татарского дискредитировать. Задания Треповой давал мужчина под псевдонимом Гештальт. Его личность не установлена. Организацией теракта также занимался украинец Юрий Денисов, который находился в Москве как беженец и уехал из страны утром 3 апреля. Он тоже в розыске.