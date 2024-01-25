Суд вынес приговор Дарье Треповой

Взрыв на Университетской набережной произошел в 18:11 2 апреля 2023 года. Погиб приглашенный на встречу с сообществом «Кибер Фронт Z» военкор Владлен Татарский. Также тяжело пострадал ведущий мероприятия и несколько человек, которые сидели в первых рядах. Трепова была рядом с Татарским, но в момент взрыва он закрыл собой СВУ, поэтому подсудимая получила только повреждение ушей. Всего пострадали 52 человека, потерпевшими же по делу были признаны все, кто находился в зале, а также мать погибшего и женщина, которая живет в квартире над кафе, — всего 85 человек.