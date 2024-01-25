В Прикамье 14-летняя девочка спасла на пожаре пятерых братьев и сестер

В поселке Уинское Пермского края 14-летняя девочка спасла из горящей квартиры своих пятерых братьев и сестер. Пожар случился в двухкомнатной квартире жилого дома на улице Ленина днем 22 января. Подробности героической истории рассказали в краевом Министерстве территориальной безопасности.
— Сообщение о возгорании поступило в 13.20. К месту пожара выезжали подразделения пожарной охраны 92 пожарной части сел Аспа и Чайка. Через 25 минут пожар был потушен, — пояснили в пресс-службе ведомства.
В результате, сгорели постельное белье и бытовая техника. Также огонь повредил диван и комод, закопчены стены и потолок. Огонь охватил около четырех квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Как позже выяснилось, в момент возникновения пожара шесть детей находились в квартире одни. Родители в это время были на работе. 14-летняя девочка была на кухне, когда услышала крики младших сестер и братьев. Ребятишки закричали, что горит подушка на диване, который стоял вплотную к печи.
Девочка не растерялась и начала спасать детей из горящей квартиры. Ребятишки повзрослее 5, 8 и 9 лет выбежали из квартиры сами. А малышей в возрасте 1 и 4 годика старшая сестра вынесла на улицу на руках. В результате происшествия никто не пострадал.