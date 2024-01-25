В Прикамье 14-летняя девочка спасла на пожаре пятерых братьев и сестер

Как позже выяснилось, в момент возникновения пожара шесть детей находились в квартире одни. Родители в это время были на работе. 14-летняя девочка была на кухне, когда услышала крики младших сестер и братьев. Ребятишки закричали, что горит подушка на диване, который стоял вплотную к печи.