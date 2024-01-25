Экс-сенатору Шпигелю и экс-губернатору Белозерцеву назначили 11 и 12 лет колонии

Шпигель также будет отбывать наказание в колонии строго режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 450 000 ₽. Ранее Шпигель в последнем слове заявил суду, что запрошенный прокурором срок лишения свободы в виде 12 лет станет для него «смертным приговором».
Белозерцев был оштрафован на сумму боле 450 млн руб. Ему также запрещено занимать должности в течение 10 лет.
По версии следствия, с июня 2019 по сентябрь 2020 гг. Шпигель с сообщниками передали Белозерцеву взятку более чем в 30 млн рублей. Также экс-губернатор, по версии обвинения, незаконно приобрел пистолет Макарова и 96 патронов к нему, которые были изъяты в ходе обыска.
Фигурантам в зависимости от роли каждого следствием были предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере). Но никто из них вину не признал.