Экс-сенатору Шпигелю и экс-губернатору Белозерцеву назначили 11 и 12 лет колонии

По версии следствия, с июня 2019 по сентябрь 2020 гг. Шпигель с сообщниками передали Белозерцеву взятку более чем в 30 млн рублей. Также экс-губернатор, по версии обвинения, незаконно приобрел пистолет Макарова и 96 патронов к нему, которые были изъяты в ходе обыска.