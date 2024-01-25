На Кубани пенсионер хранил дома 25 револьверов и пистолетов

«У мужчины обнаружили 20 пистолетов, в том числе “Вальтеры”, “Люгеры”, “ТТ” и “Маузер”. При этом некоторые были созданы еще до Великой Отечественной войны или в дореволюционную эпоху. Например, был обнаружен “Браунинг” 1910 года. Кроме того, пенсионер хранил пять револьверов “Наган”, изготовленные как до, так и во время Великой Отечественной войны», — рассказали в надзорном ведомстве. Также мужчина хранил почти четыре тысячи патронов, дополнительные ударно-спусковые механизмы, стволы и глушители.