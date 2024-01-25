На Кубани пенсионер хранил дома 25 револьверов и пистолетов

КРАСНОДАР, 25 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы обнаружили в доме 69-летнего жителя Краснодарского края 25 револьверов и пистолетов, включая оружие, изготовленное в дореволюционное время, а также почти 4 тысячи патронов, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, обыск был проведён в доме у 69-летнего пенсионера на улице Ободовского в Усть-Лабинске.
«У мужчины обнаружили 20 пистолетов, в том числе “Вальтеры”, “Люгеры”, “ТТ” и “Маузер”. При этом некоторые были созданы еще до Великой Отечественной войны или в дореволюционную эпоху. Например, был обнаружен “Браунинг” 1910 года. Кроме того, пенсионер хранил пять револьверов “Наган”, изготовленные как до, так и во время Великой Отечественной войны», — рассказали в надзорном ведомстве. Также мужчина хранил почти четыре тысячи патронов, дополнительные ударно-спусковые механизмы, стволы и глушители.
В ведомстве добавили, что мужчина ранее не судим, существенных нарушений за ним нет. Он называет себя коллекционером и охотником со стажем. Коллекцию у него изъяли.