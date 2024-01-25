Согласно материала дела, 31 марта 2023 года Любовь Шулину склонили к умышленному повреждению военкомата в Первоуральске путем уговоров по телефону. Сама обвиняемая утверждала, что совершить поджог ее подговорили телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ и попросившие «напугать террористов в военкомате». Она прибыла к указанному зданию и попыталась поджечь его «коктейлем Молотова», но ее задержала полиция.
Первоуральский горсуд назначил Любови Шулиной наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев условно с испытательным сроком на один год.
Приговор суда не вступил в законную силу.
В Первоуральске суд вынес приговор пенсионерке, попытавшейся поджечь военкомат
Первоуральский городской суд вынес приговор в отношении 74-летней пенсионерки Любови Шулиной по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материала дела, 31 марта 2023 года Любовь Шулину склонили к умышленному повреждению военкомата в Первоуральске путем уговоров по телефону. Сама обвиняемая утверждала, что совершить поджог ее подговорили телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ и попросившие «напугать террористов в военкомате». Она прибыла к указанному зданию и попыталась поджечь его «коктейлем Молотова», но ее задержала полиция.