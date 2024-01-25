Лавина затвердевшего снега свалилась на третьеклассницу в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска на голову девятилетней девочки с крыши упали затвердевшие куски снега, из-за чего ребенок получил тяжелые травмы. В связи с этим перед судом предстала инженер участка коммерческой организации, ответственной за содержание этого многоквартирного дома.