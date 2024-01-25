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Лавина затвердевшего снега свалилась на третьеклассницу в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска на голову девятилетней девочки с крыши упали затвердевшие куски снега, из-за чего ребенок получил тяжелые травмы. В связи с этим перед судом предстала инженер участка коммерческой организации, ответственной за содержание этого многоквартирного дома.

«По данным следствия и суда, осужденная, являясь инженером участка подрядной организации оказывающей услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома в Дзержинском районе города Новосибирска, в том числе по своевременному осмотру и очистке крыши дома в зимний период от снега и наледи», — сообщает СК.

Инженера суд приговорил к лишению свободы на год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на год и 6 месяцев.

Ранее мы уже писали, что бердчанка отсудила 100 тысяч после падения льда на её Audi. Управляющая компания попыталась обжаловать решение суда, но безуспешно.