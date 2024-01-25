Лавина затвердевшего снега свалилась на третьеклассницу в Новосибирске

«По данным следствия и суда, осужденная, являясь инженером участка подрядной организации оказывающей услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома в Дзержинском районе города Новосибирска, в том числе по своевременному осмотру и очистке крыши дома в зимний период от снега и наледи», — сообщает СК.
Инженера суд приговорил к лишению свободы на год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на год и 6 месяцев.
Ранее мы уже писали, что бердчанка отсудила 100 тысяч после падения льда на её Audi. Управляющая компания попыталась обжаловать решение суда, но безуспешно.