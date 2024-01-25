В Перми эвакуировали учеников гимназии № 7

Учеников гимназии № 7 эвакуировали в Перми 25 января, сообщили очевидцы в соцсетях.
Школьники рассказали, что в школе сработала пожарная тревога. В МЧС по Пермскому краю подтвердили информацию о сработавшей пожарной сигнализации. В министерстве уточнили, что сообщение об этом поступило в 17:09.
Информацию об эвакуации также прокомментировали в Министерстве безопасности Пермского края.
«25 января 2024 года в 17 часов 09 минут поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации при проведении плановой проверки техником обслуживающей организации. Силы и средства Главного управления МЧС России по Пермскому краю не реагировали», — рассказали там.
В минтербезе также пояснили, что во время проведения плановой проверки техник должен включить сигнализацию.
«Угрозы жизни и здоровью работникам и учащимся нет. Призываем граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации», — уточнили в краевом минтербезе.