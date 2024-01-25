В Александровке официально подтвердили гибель двух земляков в ходе проведения СВО

В администрации Александровского муниципального округа официально подтвердили гибель двух земляков при выполнении боевых задач в рамках проведения СВО — это 40-летний Зиверт Андрей Александрович и 56-летний Котышев Леонид Геннадьевич.
Оба погибших в спецоперации военнослужащих родились в пос. Яйва: Андрей Зиверт — 5 ноября 1983 года, Леонид Котышев — 15 марта 1967 года.
Администрации Александровского округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибших замляков — это невосполнимая утрата и общая скорбь…
О дате похорон погибших в СВО военнослужащих сообщеат дополнительно.