«Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований…», — утверждает Рогов.
По его словам, украинские войска начали создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от 3 до 20 км от линии фронта боевого соприкосновения.
Ранее политолог и военный эксперт Алексей Живов заявил, что украинские войска стягивают живую силу и технику в район города Снигиревки, расположенного в Николаевской области, для отработки маневров.
До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины сконцентрировали удары на энергосистеме города Пологи.