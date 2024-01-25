Крупный пожар разгорелся в банном комплексе Усть-Каменогорска

«Огнеборцами были проложены магистральные линии для тушения огня. Всего было задействовано 18 человек личного состава и 5 единиц техники. С огнем удалось справиться на площади 120 кв. м. По причине пожара отрабатывается версия — нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования».