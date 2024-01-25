Нелегалов из Нигерии отправила домой полиция Алматы

— Это те иностранцы, которые в период пребывания в Казахстане нарушили законодательство в сфере миграции населения, в частности, не покинули территорию РК в установленные законом сроки и постановлением суда подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы нашего государства. Отметим, что эта процедура проходит в несколько этапов, — сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.