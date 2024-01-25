Почти 2 млрд тенге присвоили сотрудники двух отделов образования

«На сегодняшний день общая сумма причиненного ущерба государству по указанным районам составляет более 1,8 млрд тенге. Установлены фигуранты, которые в период с 2020 по 2023 год в программе “1С:Бухгалтерия” вместо карточных счетов и индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) сотрудников средне-образовательных школ вносили ИИН аффилированных с ними лиц. Проведены следственные действия и обыски, наложены аресты на движимое и недвижимое имущество. В настоящее время фигурантами дела добровольно возмещен причиненный ущерб на сумму 120 млн тенге», — указывается в сообщении.