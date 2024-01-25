Минчанин установил мобильное приложение и лишился 1,5 тыс. рублей

По словам мужчины, в мессенджере ему позвонила девушка, представившаяся сотрудником правоохранительных органов. Она рассказала о том, что его банковским счетом завладели аферисты, которые используют его для перевода денег обманутых граждан. Затем собеседница отправила «доказательство» своих слов — фотографию выписки банковских операций, проводимых по счету заявителя.
После этого с минчанином связался якобы сотрудник Национального банка, который сообщил, что теперь ему нужно составить на телефоне заявление с просьбой о блокировке незаконных переводов с его счета.
Для того чтобы обезопасить оставшиеся деньги, мужчине предложили скачать на мобильный телефон специальное приложение. Сделав это, минчанин в итоге лишился 1,5 тыс. рублей, которые аферисты списали с его карты. Против мошенников возбуждено уголовное дело.
Милиция напоминает гражданам о том, что настоящие сотрудники правоохранительных органов и работники банков никогда не звонят в мессенджерах и не просят оформить кредит или оказать помощь в поимке преступников. При поступлении подобных звонков нужно сразу же прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.