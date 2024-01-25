Минчанин установил мобильное приложение и лишился 1,5 тыс. рублей

Милиция напоминает гражданам о том, что настоящие сотрудники правоохранительных органов и работники банков никогда не звонят в мессенджерах и не просят оформить кредит или оказать помощь в поимке преступников. При поступлении подобных звонков нужно сразу же прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.