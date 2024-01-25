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В обшивке сбитого под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На обломках сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 обнаружили сотни входных отверстий от поражающих элементов украинской ракеты, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
СК
Источник: РИА "Новости"

«При детальном обследовании обломков воздушного судна найдены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил об обнаружении самих поражающих элементов, часть из которых застряла в обшивке, а многие пробили ее насквозь. Тем не менее определить их принадлежность можно только при проведении баллистической экспертизы, поскольку каждый тип ракеты имеет начинку разной формы, а ее подрыв происходит при подлете к цели согласно заданным конструкторами параметрам.

Крушение Ил-76

В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.

Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.

В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.

В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.