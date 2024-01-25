В обшивке сбитого под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты

Он также сообщил об обнаружении самих поражающих элементов, часть из которых застряла в обшивке, а многие пробили ее насквозь. Тем не менее определить их принадлежность можно только при проведении баллистической экспертизы, поскольку каждый тип ракеты имеет начинку разной формы, а ее подрыв происходит при подлете к цели согласно заданным конструкторами параметрам.