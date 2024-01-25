СК опубликовал первые результаты расследования крушения Ил-76

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого террористического акта», — говорится в заявлении.
Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Теракт».
Ранее в четверг представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на обломках упавшего Ил-76 обнаружили сотни входных отверстий от поражающих элементов украинской ракеты: часть из них застряла в обшивке, многие пробили ее насквозь.
Крушение Ил-76
В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.
Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.
В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.
В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.