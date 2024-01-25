Водитель сбил пешехода на переходе в Витебске

Авария произошла 25 января около 18.20 на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи по улице Берестеня. Управляя автомобилем Tesla, 51-летний водитель при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество в движении 63-летней женщине-пешеходу и совершил на нее наезд. В результате аварии пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.